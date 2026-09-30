A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Bourg. Dopo aver guidato a lungo toccando anche il +15, la squadra di coach Repesa deve resistere al ritorno dei francesi guidati dai 20 di Walker, ma trova le risposte giuste con 19 punti di Dowtin, i 12 di Spissu e gli 11 a testa di Seljaas e Jakimovski. Un grande inizio per i partenopei, dando seguito al successo in campionato contro la Maxima Roma