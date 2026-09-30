Eurocup, Bahcesehir-BC Roma e Riga-Tortona LIVE alle 18 su Sky, poi Napoli e Maxima RomaEUROCUP
Quattro squadre italiane impegnate nella seconda serata di Eurocup BC Roma debutta sul campo del Bahcesehir (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), mentre Tortona è impegnata a Riga (diretta su Sky Sport Arena). Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica di Bourg-en-Bresse (diretta alle 20 su Sky Sport Uno), chiude il programma l’esordio della Maxima Roma in casa col Cluj (diretta alle 21 su Sky Sport Arena)
Bahcesehir College Istanbul-BC Roma: TABELLINO LIVE
- LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Marco Mastrorilli
Riga Zelli-Baglietto Derthona Tortona: TABELLINO LIVE
- LIVE su Sky Sport Arena col commento di Giovanni Poggi
Napoli Basketball-Cosea JL Bourg-en-Bresse: TABELLINO LIVE
- LIVE alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max col commento di Calogero Destro
Maxima Roma-UBT Cluj-Napoca: TABELLINO LIVE
- LIVE alle 21 su Sky Sport Arena col commento di Sandro Pugliese