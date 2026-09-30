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NBA vicina all'accordo con club di calcio per entrare in NBA Europe

fonte ny times

La NBA è sempre più vicina a un accordo con alcuni club di calcio per entrare a far parte di NBA Europe, la nuova lega cestistica che comincerà nell’autunno del 2027. A riportarlo è The Athletic citando quattro fonti diverse con diretta conoscenza delle trattative in corso con cinque club: PSG, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Milan

Nei giorni in cui si sta tenendo la conferenza annuale dei club di calcio europei a Copenhagen, non è passata inosservata la presenza di Mark Tatum. Il braccio destro del commissioner Adam Silver e rappresentante della NBA per gli affari esteri è stato ospite dell’EFC organizzato dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ed è stato visto insieme a George Aivazoglou, senior vice president di NBA con delega all’Europa e al Medio Oriente, mentre teneva discussioni con i leader di alcuni club calcistici del vecchio continente. Secondo quanto riportato da The Athletic, citando quattro fonti diverse con diretta conoscenza delle negoziazioni, la NBA è sempre più vicina a un accordo con diversi club di calcio affinché entrino a far parte di NBA Europe, la nuova lega cestistica che comincerà nell’autunno del 2027. In particolare i club citati sono il PSG, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Milan: di questi cinque, PSG e Milan non possiedono un club di pallacanestro, mentre le altre tre hanno squadre attualmente impegnate in Eurolega. "Ovviamente Tatum non sarebbe stato invitato qui se le trattative con i club di calcio non stessero andando nella giusta direzione" ha dichiarato un dirigente di una delle cinque squadre citate a The Athletic.

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Sta per cominciare l'ultima Eurolega della storia?

Il ds del Real: "NBA Europe come una Ferrari per il fine settimana"

Il direttore sportivo del settore basket del Real Madrid Juan Carlos Sánchez ha dichiarato al quotidiano spagnolo As di essere favorevole all’arrivo di NBA Europe: "Siamo impazienti che la NBA arrivi in Europa. La NBA è la prima lega al mondo e farebbe fare un grande salto di qualità al basket europeo: dal punto di vista economico, dei media, della visibilità... È come se ti chiedessero cosa ne pensi del fatto che ti lascino una Ferrari per il fine settimana. Ti sembrerebbe fantastico, perché è la macchina migliore del mondo. La NBA in Europa sarebbe importantissima per tutti i club. Speriamo che accada il prima possibile: tanto prima quanto meglio".

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I proprietari di Eurolega votano per NBA Europe

Tra una settimana l'incontro dei club di Eurolega

Sanchez ha confermato in un’altra intervista con RealmadridTV che il prossimo 5 ottobre i club di Eurolega si riuniranno sul lago di Como per discutere del futuro della competizione europea. Sul tavolo c’è infatti un’offerta di acquisizione da parte della NBA, come confermato anche dal commissioner Adam Silver a seguito del Board of Governors tenuto a New York a metà settembre: "Abbiamo discusso delle trattative con Eurolega e credo che stiamo facendo progressi. Crediamo che NBA Europe sarebbe rafforzata dall’unione con Eurolega. Non deve necessariamente succedere, ma sarebbe meglio per tutti avere un fronte unito in Europa. Ci saranno annunci nei prossimi mesi, le conversazioni procedono speditamente. Per noi NBA Europe è un’opportunità che capita una volta nella vita”.

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Silver: "Progressi con Eurolega, annunci a breve"

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