Dopo la vittoria nel derby contro la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano cerca continuità in Eurolega affrontando il Baskonia di coach Paolo Galbiati. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studio pre-partita dalle 20.15 con Dalila Setti
Dopo essersi tolta la soddisfazione di vincere il derby di Eurolega con la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano di coach Peppe Poeta cerca conferme nel doppio turno settimanale. I campioni d’Italia in carica volano a Vitoria per affrontare il Baskonia di coach Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo, alla ricerca del primo successo esterno in Eurolega e per dare continuità dopo aver vinto anche in campionato con Trieste. Il Baskonia è alla caccia del primo successo nella sua stagione europea, avendo perso le prime due partite contro l’Olympiacos campione in carica e contro il Valencia, subendo un -40 complessivo che la posiziona all’ultimo posto per quanto riguarda la differenza canestri fino a questo momento. Con giocatori come AJ Lawson, Tadas Sedekerskis e DJ Stewart però non è certamente un avversario da sottovalutare, ma se Milano vuole recitare un ruolo da outsider in questa Eurolega deve vincere questo tipo di partite. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (al termine di Besiktas-Barcellona che comincia alle 19) e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studio pre-partita dalle 20.15 in compagnia di Dalila Setti.