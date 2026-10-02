Dopo essersi tolta la soddisfazione di vincere il derby di Eurolega con la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano di coach Peppe Poeta cerca conferme nel doppio turno settimanale. I campioni d’Italia in carica volano a Vitoria per affrontare il Baskonia di coach Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo, alla ricerca del primo successo esterno in Eurolega e per dare continuità dopo aver vinto anche in campionato con Trieste. Il Baskonia è alla caccia del primo successo nella sua stagione europea, avendo perso le prime due partite contro l’Olympiacos campione in carica e contro il Valencia, subendo un -40 complessivo che la posiziona all’ultimo posto per quanto riguarda la differenza canestri fino a questo momento. Con giocatori come AJ Lawson, Tadas Sedekerskis e DJ Stewart però non è certamente un avversario da sottovalutare, ma se Milano vuole recitare un ruolo da outsider in questa Eurolega deve vincere questo tipo di partite. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (al termine di Besiktas-Barcellona che comincia alle 19) e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studio pre-partita dalle 20.15 in compagnia di Dalila Setti.

Approfondimento Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano