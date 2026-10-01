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Eurolega, Hackett: "Dopo Milano eravamo arrabbiati, Carr canestro da campione"

Eurolega

Così Daniel Hackett dopo la vittoria della Virtus sull’Olympiacos: "Sono felicissimo perché ci meritavamo questa sera dopo la sconfitta che ci ha c'ha un po' spezzato il cuore al Forum. In panchina ci siamo detti che gli dei del basket ci potevano regalare qualcosa stasera. Carr ha fatto un canestro da campione, andando a destra contro McIntyre che è un signor difensore, davvero difficilissimo. Siamo tornati da Milano alle 3 del mattino e alle 11 e mezza eravamo in palestra inca…i a lavorare. Non era scontato"

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