Su Sky torna il derby di Roma dopo oltre 40 anni: la storia del basket nella Capitale

Dopo la Coppa Campioni arriva pure l'Intercontinentale, segue qualche anno di transizione e una nuova era: 1989, acquisti da capogiro, show assoluto e tifo indemoniato. È l'epoca del gruppo Ferruzzi, con Carlo Sama presidente e un nuovo sponsor, il quotidiano romano Il Messaggero. Bianchini, che aveva lasciato dopo aver chiuso un ciclo, torna in carica. Con lui arrivano due campionissimi dall'America: Brian Shaw e, soprattutto, Danny Ferry, quell'anno addirittura seconda scelta assoluta del Draft NBA. In sostanza: è come se oggi un Wembanyama (prima scelta nel 2023) volasse direttamente in Italia per giocare con una delle nostre squadre.

E poi, in ordine sparso: Dino Rađa, Michael Cooper, Ricky Mahorn, Roberto Premier. Il PalaEUR trabocca, a Roma arriva pure il primo maxischermo a "cubo" italiano, mutuato dallo sport Usa. Sì, ma non arriva mai uno scudetto e, a dirla tutta, neanche una finale playoff. L'unico trofeo del decennio è una Coppa Korac. Nel 1992 arriva soprattutto Tangentopoli che spazza via il gruppo Ferruzzi e — a cascata — pure la Virtus.

Rick Mahorn, Dino Rađa e "Danny" Ferry con la maglia del Messaggero Roma