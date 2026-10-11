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Maxima Roma-BC Roma di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Il tanto atteso derby di Roma tra Maxima e BC, grandi novità di questo campionato, è finalmente arrivato e si preannuncia come una sfida interessante sotto tanti punti di vista tra due squadre dalle ambizioni importanti. Prepartita dalle 18 con Giulia Cicchiné, Andrea Meneghin e Chicca Macchi, diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e con Gaia Accoto Inviata sul campo

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È uno degli appuntamenti più attesi della stagione e il derby di Roma tra Maxima e BC promette scintille. Le due squadre, nate in estate dalle ceneri rispettivamente di Brescia e Cremona, condividono infatti le grandi aspettativeche le accompagnano e un futuro tutto da costruire. Ad aggiungere interesse al nuovo e inedito derby romano è poi l’incrocio in panchina tra Matteo Cotelli e Alessandro Magro, con il primo che è stato assistente del secondo proprio a Brescia. Saranno inoltre molti i giocatori di talento in campo, con Holiday Bilan da una parte e Mannion e Stevenson dall’altra come possibili uomini della partita. L’appuntamento è per questa sera alle 18 con il prepartita curato da Giulia Cicchiné, Chicca Macchi e Andrea Meneghin, palla a due in diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Baskete in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo.

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