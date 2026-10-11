Magro e Cotelli: amici, colleghi e ora avversari nel grande ritorno del derby di Roma

A voler vedere sono passati poco più di due anni dall'ultima volta in cui Alessandro Magro e Matteo Cotelli si sono seduti sulla stessa panchina . Era il 30 maggio del 2024 e i due, rispettivamente capo allenatore e assistente per Brescia , uscivano sconfitti da gara-3 della semifinale playoff contro l' Olimpia Milano . Una sconfitta che costava lo 0-3 nella serie, l'eliminazione e anche la chiusura del ciclo di Magro alla guida della squadra lombarda iniziato nell'estate del 2021 . Tre anni, quelli vissuti insieme da Magro e Cotelli , che a dire il vero avevano già lavorato fianco a fianco sempre a Brescia tra il 2016 e il 2019 quando il primo era assistente di Andrea Diana e il secondo faceva parte del coaching staff con il ruolo di match analyst, caratterizzati da risultati importanti, a partire dalla conquista della prima Coppa Italia nella storia del club nel febbraio del 2023 . E oggi Magro e Cotelli si ritrovano uno di fronte all'altro nel ruolo di avversari sulle sponde opposte del derby che torna ad animare la Roma dei canestri .

Magro e Cotelli uno contro l'altro: è aria di derby

Quello che andrà in scena oggi al Palaeur (diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e con Gaia Accoto inviata sul campo) non è tuttavia il primo confronto diretto tra Magro e Cotelli, che già nella scorsa stagione si erano affrontati due volte rispettivamente alla guida di Napoli e Brescia, con doppia vittoria per Cotelli in regular season, di cui la seconda ad aprile era costata addirittura il posto a Magro, poi sostituito da Jasmin Repesa. Oggi, però, sarà tutto diverso, perché il clima del derby, che torna a Roma dopo oltre quarant'anni, renderà la nuova sfida tra i due ex colleghi ancora più particolare. Alla vigilia della partita Cotelli ha definito le due realtà, Maxima e BC, nate dalle ceneri di Brescia e Cremona, come due start up che devono ancora trovare la loro identità. Magro, invece, ha confermato come l'amicizia con il suo ex assistente sia ancora salda, ma, in pieno clima derby, ha rivelato: "Viviamo nella stessa zona di Roma, ma questa settimana abbiamo rinunciato ad andare a cena insieme per eviatre qualsiasi tipo di commento inopportuno".