Italbasket donne, Italia-Slovenia alle 20 su Sky

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Qualificazioni Eurobasket 2027, Italia-Slovenia alle 20 su Sky Sport Uno

Basket

L'Italbasket donne comincia il girone di qualificazione a Eurobasket 2027 affrontando la Slovenia a Terni senza Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. Palla a due prevista per le 20 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi, con le intervista di Giulia Cicchinè e gli studi pre e post-partita di Gaia Accoto e Davide Fumagalli

Nuovo appuntamento con il basket su Sky e in streaming su NOW con le qualificazioni per Eurobasket Women 2027. Le azzurre guidate da coach Andrea Capobianco cominciano il girone a Terni contro la Slovenia in diretta su Sky Sport Uno, con la palla a due prevista per le 20 e preceduta dallo studio pre e post partita. Senza Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, le azzurre cercano il successo per partire bene nella prima di tre gare consecutive: successivamente l’Italia affronterà in trasferta l’Austria (sabato 14 alle 18, su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), per poi concludere questa finestra di qualificazione martedì 17 alle 18 contro la Lettonia, in diretta su Sky Sport Basket. Prima però c’è da affrontare la Slovenia, in un appuntamento da non perdere con la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi insieme alle interviste da Terni di Giulia Cicchinè, inviata a bordocampo, e lo studio di approfondimento pre e postpartita condotto da Gaia Accoto insieme a Davide Fumagalli.

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