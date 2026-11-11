Eurocup, tre italiane in campo stasera su Sky

Dopo le sconfitte di Trento e Venezia, altre tre italiane scendono in campo per il settimo turno di Eurocup. Napoli affronta Chemnitz in trasferta (LIVE alle 19 su Sky Sport Basket), mentre BC Roma cerca un successo in casa contro Ulm (LIVE alle 20 su Sky Sport Arena) e Tortona sfida l'Hapoel Gerusalemme (LIVE alle 20 su Sky Sport Mix)
CHEMNITZ-NAPOLI
- LIVE mercoledì 11 novembre alle 19 su Sky Sport Basket
- Telecronaca a cura di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Napoli: 1° posto nel gruppo C
BC ROMA-ULM
- LIVE mercoledì 11 novembre alle 20 su Sky Sport Arena
- Telecronaca a cura di Sandro Pugliese
- La posizione in classifica di BC Roma: 6° posto nel gruppo D
TORTONA-HAPOEL GERUSALEMME
- LIVE mercoledì 11 novembre alle 20 su Sky Sport Mix
- Telecronaca a cura di Paolo Redi
- La posizione in classifica di Tortona: 4° posto nel gruppo A