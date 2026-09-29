Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata: l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, con studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Matteo Soragna e le interviste di Gaia Accoto

L’Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta, a Belgrado per i campioni d’Italia e a Istanbul per le Vu Nere. Due ko diversi — pesante il primo, più onorevole il secondo — ma che lasciano comunque senza successi le due squadre italiane impegnate nella massima competizione europea. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie a un ottimo primo tempo , andando poi a conquistare il trofeo.

La Virtus, però, è in netta crescita rispetto a quella partita, come dimostrato anche due giorni fa andando a vincere con autorità sul campo di Varese, mandando a punti tutti i giocatori del roster a disposizione di coach Alex Mumbrú. Anche Milano è reduce da un successo all’esordio in campionato, avendo avuto ragione — non senza qualche difficoltà — di Trieste in casa alla prima giornata. Il derby d’Italia arriva presto in Europa, ma nessuna delle due può permettersi un altro passo falso nella lunga corsa della regular season di Eurolega, che le vedrà impegnate di nuovo giovedì (per la Virtus in casa con l’Olympiacos campione in carica) e venerdì (con Milano in trasferta sul campo del Baskonia), tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Il derby comincia alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, con studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Matteo Soragna e le interviste di Gaia Accoto.