Mercato Eurolega, tutti gli acquisti ufficiali: colpo Francisco per l'ASVEL
L'Eurolega scalda i motori in vista della prossima stagione. Il primo colpo lo piazza l'ASVEL di Tony Parker, ufficializzando l'arrivo del playmaker Sylvain Francisco dallo Zalgiris. Di seguito tutti gli accordi ufficiali delle squadre di Eurolega, comprese Olimpia Milano e Virtus Bologna
- Guardia
- Passa dallo Zalgiris all’ASVEL
- Guardia
- Passa dall’Anadolu Efes all’ASVEL
- Centro
- Passa dal Tofas allo ZALGIRIS
- Guardia
- Passa dal Fenerbahce al MACCABI TEL AVIV
- Guardia
- Passa dall’Hapoel Tel Aviv alla STELLA ROSSA
- Guardia
- Passa dal Cedevita al BASKONIA
- Guardia
- Passa dalla Virtus Bologna allo ZALGIRIS
- Centro
- Passa dall’Olympiacos al PANATHINAIKOS
- Ala
- Passa dal Panathinaikos allo ZALGIRIS
- Guardia
- Passa dal Fenerbahce all'OLIMPIA MILANO
- Guardia
- Passa da Ulm al BAYERN MONACO
- Guardia
- Passa dall’Anadolu Efes allo ZALGIRIS
- Centro
- Passa dal Manisa Basket al PARIS
- Guardia
- Passa dalla Stella Rossa all’OLYMPIACOS
- Lungo
- Passa dai Sacramento Kings all’ANADOLU EFES
- Guardia
- Passa dal Monaco all’ANADOLU EFES
- Ala
- Passa dal Monaco al PARIS
- Ala
- Passa dai Gunma Crane Thunders (Giappone) al BAYERN MONACO
- Ala
- Passa dalla G-League alla VIRTUS BOLOGNA
- Guardia
- Passa da Cremona alla VIRTUS BOLOGNA
- Ala
- Passa da Brescia all'OLIMPIA MILANO
- Guardia
- Passa da Tortona alla VIRTUS BOLOGNA
- Ala
- Passa dall’Olympiacos all’OLIMPIA MILANO