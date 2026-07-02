Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mercato Eurolega, tutti gli acquisti ufficiali: colpo Francisco per l'ASVEL

Eurolega fotogallery
23 foto

L'Eurolega scalda i motori in vista della prossima stagione. Il primo colpo lo piazza l'ASVEL di Tony Parker, ufficializzando l'arrivo del playmaker Sylvain Francisco dallo Zalgiris. Di seguito tutti gli accordi ufficiali delle squadre di Eurolega, comprese Olimpia Milano e Virtus Bologna

ALTRE FOTOGALLERY

Mercato Eurolega, tutti gli acquisti ufficiali

Eurolega

L'Eurolega scalda i motori in vista della prossima stagione. Il primo colpo lo piazza l'ASVEL di...

23 foto

Mercato: Devon Hall a Milano, Klintman alla Virtus

Serie A

Devon Hall torna all'Olimpia Milano dopo due anni al Fenerbahce. Colpo dalla G-League per la...

33 foto

Il Dream Team e i premi dei playoff LBA

Serie A

La Lega Basket ha ufficializzato il quintetto ideale dei playoff vinti dall’Olimpia Milano e i...

10 foto

Milano campione d'Italia 2026: le FOTO della festa

Serie A

Il Taliercio è lo scenario del trionfo dell'Olimpia Milano che batte 86-72 Venezia in gara-4...

11 foto

Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

Serie A

La Finale Scudetto 2026 vede il trionfo di Milano che chiude 3-1 la serie dopo le nette vittorie...

9 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Sergio Scariolo lascia la panchina del Real Madrid

    Eurolega

    Il Real Madrid ha annunciato l’addio a Sergio Scariolo dopo un solo anno alla guida del club....

    Islanda-Italia alle 21.45 su Sky Sport Basket

    Basket

    L'ItalBasket comincia la terza finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027 affrontando...

    Italbasket, le sfide a Islanda e Lituania su Sky

    Basket

    L'ItalBasket scende in campo per le ultime due gare del primo turno di qualificazione ai Mondiali...