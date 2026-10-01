Dopo il ko nel derby con Milano, la Virtus Bologna cerca la prima vittoria in Eurolega affrontando i campioni in carica dell’Olympiacos. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 20 con Dalila Setti e le interviste di Giulia Cicchinè

La Virtus Bologna di coach Alex Mumbrú ha cominciato l’Eurolega con due sconfitte, ma sempre dando battaglia fino all’ultimo. Dopo il ko all’esordio sul campo del Fenerbahce e quello all’ultimo secondo nel derby di Eurolega con l’Olimpia Milano, le Vu Nere cercano il primo successo tornando nel loro "fortino" del PalaDozza, dove lo scorso anno si sono tolti le più grandi soddisfazioni in Eurolega. L’avversario di serata è però decisamente ostico: a Bologna arrivano infatti i campioni in carica dell’Olympiacos, a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Baskonia e Zalgiris — peraltro entrambe in trasferta. La Virtus però ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovissimo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale, sperando di trovare maggiore precisione dall’arco (12/50 nelle prime due partite, pari al 24%) rispetto a quanto visto nelle prime due partite. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 20 condotto da Dalila Setti e le interviste di Giulia Cicchinè.