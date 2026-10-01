Ospite di Fabio Tavelli a Sky Sport 24 e in compagnia di Flavio Tranquillo, Danilo Gallinari ha toccato diversi temi — dalla sua carriera in campo alla Nazionale fino a NBA Europe e l'Olimpia Milano. "Non ho mai detto di essere il più grande ‘what if’, ma uno dei tanti. E sono comunque soddisfatto di quello che ho fatto. Olimpia? È l'underdog dell’Eurolega, e il campionato italiano è bellissimo e il più competitivo d’Europa"

Direttamente da Trento dove sarà uno dei protagonisti del Festival dello Sport, Danilo Gallinari è stato ospite di Fabio Tavelli per un intervento in cui è stato coinvolto anche Flavio Tranquillo, discutendo di diversi argomenti dalla sua carriera fino all’Olimpia Milano. Gallinari ha cominciando specificando di non essersi definito come "il più grande ‘What If’ nella storia dello sport", ma uno dei più grandi: "Il giornale ha detto il più grande, ma io non l’ho detto. Diciamo comunque che il fatto di considerarsi un 'What If' non vuol dire non essere soddisfatto della mia carriera: sono estremamente soddisfatto di quello che ho fatto. Ci sono tante cose che potevano andare in maniera diversa e fare la differenza tra una grande carriera e magari una carriera leggendaria. Con qualche aiuto fisico e qualche infortunio in meno, magari avremmo parlato più di una rispetto all'altra, però questa è un'opinione personale". Approfondimento Gallinari: "Forse sono io il più grande what-if"

Gallinari: "In Nazionale potevamo vincere solo nel 2015" Un altro argomento trattato è quello della Nazionale, specialmente negli anni in cui era in campo insieme a Andrea Bargnani e Marco Belinelli: "La verità è che io, il Mago e il Beli avevamo giocato pochissimo assieme. Nei 15 anni possibili in cui le nostre carriere si sono incrociate, abbiamo giocate poche estati assieme. Effettivamente secondo me l'unica estate in cui avevamo una squadra competitiva è stata l'estate del 2015; nelle altre estati sinceramente non eravamo competitivi per poter vincere. Poi si può vincere anche quando non si è magari la squadra più forte, però quell'anno lì sicuramente è stata la delusione più grossa perché potevamo fare di più". Approfondimento Gallinari nella Top 50 degli europei di sempre

Gallinari: "Mi auguro in un accordo tra NBA e Eurolega" Un altro degli argomenti caldi del momento è quello dell’arrivo di NBA Europe, su cui presto ci saranno ulteriori decisioni: "Sicuramente l'obiettivo per entrambe le parti è quello di trovare un equilibrio tra la parte cestistica e quella dello spettacolo. Mi auguro che si possa cominciare nella stagione 2027-28 e che si riesca a trovare un accordo tra Eurolega e NBA. Quello è fondamentale: speriamo che riescano a farlo. Da ex giocatore che ha vissuto tutti i due mondi, così come altri ex giocatori con cui mi confronto costantemente, c’è lo stesso tipo di eccitazione e di aspettative su qualcosa che finalmente potrebbe diventare realtà". Approfondimento NBA Europe, accordo vicino con club di calcio