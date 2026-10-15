Secondo impegno europeo della settimana per Milano, che dopo aver subito una batosta al Forum martedì contro il Real Madrid ora ospita Dubai e ha assoluto bisogno di un pronto riscatto. Studio prepartita dalle 20.15 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo

Dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid, dove prima di chiudere con la sconfitta 98-89 si era andati sotto anche di oltre 20 punti, e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È questo in breve il sottotitolo che accompagna l’Olimpia nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega (1-4) al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Prepartita dalle 20.15 con in studio Dalila Setti e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e Giulia Cicchiné inviata sul campo.