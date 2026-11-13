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Efes Istanbul-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

 

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo il ritorno alla vittoria in campionato con Verona prova a riprendere anche la corsa verso la zona play-in in Eurolega nella trasferta di Istanbul contro l’Efes. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina 

 

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La Virtus, che dopo il ko con Trieste lunedì è tornata alla vittoria in campionato battendo Verona, prova a riprendere la sua corsa anche in Eurolega. La striscia aperta di quattro sconfitte, infatti, ha un po’ frenato le ambizioni bolognesi, tanto che ora i ragazzi di coach Mumbru sono fuori dalla zona play-in. Proprio come l’Efes, che ospiterà le Vu Nere con la medesima intenzione di rilanciarsi in classifica. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

 

Non solo Virtus su Sky

 

La grande serata di basket prosegue alle 20.15 su Sky Sport Basket, Sky Sport 254 e in streaming su NOW con la sfida tra Panathinaikos e Barcellona commentata in diretta da Andrea Solaini e Matteo Soragna.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano

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