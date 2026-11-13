Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo il ritorno alla vittoria in campionato con Verona prova a riprendere anche la corsa verso la zona play-in in Eurolega nella trasferta di Istanbul contro l’Efes. Diretta dalle 18.30 su S ky Sport Basket e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

La Virtus, che dopo il ko con Trieste lunedì è tornata alla vittoria in campionato battendo Verona, prova a riprendere la sua corsa anche in Eurolega. La striscia aperta di quattro sconfitte, infatti, ha un po’ frenato le ambizioni bolognesi, tanto che ora i ragazzi di coach Mumbru sono fuori dalla zona play-in. Proprio come l’Efes, che ospiterà le Vu Nere con la medesima intenzione di rilanciarsi in classifica. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.