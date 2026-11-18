Dopo la BC Roma, scesa in campo ieri, oggi tocca a Tortona, Maxima Roma, Napoli, Venezia e Trento giocare l’8^ giornata della regular season di Eurocup. Una serata tutta da vivere su Sky Sport e su NOW con le cinque sfide delle squadre italiane in diretta
TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
TORTONA-RIGA ZELLI | IL TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 18 novembre alle 17.30 su Sky Sport Arena col commento di Sandro Pugliese
CLUJ NAPOCA-MAXIMA ROMA | IL TABELLINO DELLA PARTITA
- LIVE mercoledì 18 novembre alle 18 su Sky Sport Basket col commento di Calogero Destro
BOURG EN BRESSE-NAPOLI | IL TABELLINO DELLA PARTITA
- LIVE mercoledì 18 novembre alle 19.30 su Sky Sport Max col commento di Giovanni Poggi
FRANCOFORTE-REYER VENEZIA | IL TABELLINO DELLA PARTITA
- LIVE mercoledì 18 novembre alle 19.30 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
TRENTO-KLAIPEDA | IL TABELLINO DELLA PARTITA
- LIVE mercoledì 18 novembre alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Sabino Palermo