L’Olimpia torna in campo in Eurolega dopo la vittoria sulla Stella Rossa che ha interrotto la striscia di nove partite di fila. A Milano arriva però il Fenerbahce, ovvero una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Studio prepartita dalle 20 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo

L’Olimpia va alla ricerca di una svolta e dopo la bella vittoria casalinga sulla Stella Rossa che martedì ha interrotto la striscia aperta di 9 sconfitte ospita il Fenerbahce. I turchi, tra i favoriti per la vittoria finale dell’Eurolega, sono reduci dalla netta vittoria sull’ASVEL e arriveranno al Forum con tutta l’intenzione di chiudere al meglio la loro settimana europea. Prepartita dalle 20 con in studio Giulia Cicchiné e Chicca Macchi, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo.