Dopo la separazione consensuale da Piero Bucchi, Scafati ha scelto Antimo Martino per la panchina. L'ex allenatore di Fortitudo Bologna e Forlì dovrebbe guidare la squadra gà domenica nella sfida casalinga contro Cantù, primo passo di un percorso che la società si augura possa portare alla salvezza

Scafati ha scelto: dopo la separazione consensuale da Piero Bucchi , a guidare la squadra sarà Antimo Martino . Ex coach di Fortitudo Bologna e Forlì , Martino dovrebbe esordire sulla panchina campana già domenica nella sfida casalinga in programma contro Cantù . Il cambio in panchina arriva dopo l'avvio di stagione moloto complicato, in cui Scafati ha vinto una sola partita nelle prime otto giornate , filotto che al momento la vede al penultimo posto in classifica davanti solo proprio alla sua prossima avversaria Cantù. Per Martino , quindi, il traguardo è uno solo: ottenere la salvezza .

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Le parole di coach Martino

“Mi preme innanzitutto ringraziare la società e il patron Longobardi per la fiducia che mi è stata accordata. Quando si arriva in corsa c’è sempre qualcosa che non ha funzionato. Siamo a pochi giorni da una partita importante, ma ho accettato la sfida di Scafati con grande entusiasmo. Questa squadra ha ora bisogno di fiducia, di cattiveria agonistica, di quel killer instinct necessario in partita".