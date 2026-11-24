L’Olimpia torna in campo in Eurolega dopo la doppia vittoria sulla Stella Rossa e sul Fenerbahce che ha rilanciato la stagione europea dei ragazzi di coach Banchi. Milano è attesa alla trasferta in Francia. Studio prepartita dalle 20.15 e diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi