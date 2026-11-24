L’Olimpia torna in campo in Eurolega dopo la doppia vittoria sulla Stella Rossa e sul Fenerbahce che ha rilanciato la stagione europea dei ragazzi di coach Banchi. Milano è attesa alla trasferta in Francia. Studio prepartita dalle 20.15 e diretta dalle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
L’Olimpia va alla ricerca di una svolta e dopo le due belle vittorie casalinghe sulla Stella Rossa e sul Fenerbahce che la scorsa settimana hanno interrotto la striscia aperta di 9 sconfitte vola in Francia. Per Milano, infatti, la sfida con l’ASVEL potrebbe davvero completare un rilancio delle speranze di inseguire la zona play-in in caso di vittoria. Prepartita dalle 20.15 con in studio Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, diretta dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.