Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la sconfitta a Valecia vola a Belgrado per affrontare la Stella Rossa. Diretta dalle 19 su Sky Sport Max e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La Virtus, reduce dalla sconfitta a Valencia, che ha lasciato comunque diversi spunti positivi, torna in campo in Eurolega. Per i ragazzi di coach Mumbru arriva infatti la trasferta a Belgrado, dove di fronte si troveranno la Stella Rossa, al momento 6^ in classifica e in piena corsa per i playoff. Diretta dalle 19 su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.