Se per l’Italia l’inizio di questo Eurobasket è stato complicato, per la Slovenia sono arrivate addirittura due sconfitte, prima contro la Polonia e quindi contro la Francia. Battendo in fila Belgio, Islanda e Israele, però, Luka Doncic e compagni sono riusciti a risalire posizioni nel Gruppo D per poi chiudere al terzo posto dietro proprio a Francia e Polonia