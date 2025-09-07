Dopo il secondo posto nel Gruppo C, ora per i ragazzi di coach Pozzecco arriva la sfida alla Slovenia negli ottavi di finale. Contro la superstar Luka Doncic gli azzurri si giocano un posto tra le otto migliori squadre di Eurobasket 2025. Sfida in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Si torna in campo a Riga
Tra poco il secondo tempo di Italia-Slovenia, c'è Thompson subito in campo al posto di Spagnolo e Ricci per Diouf
Le statistiche degli azzurri
L'Italia ha vinto il secondo quarto 29-21, trovando una vena offensiva finora vista raramente in questo europeo. Il migliore è Simone Fontecchio con 13 punti, a cui si aggiungono i 9 di Alessandro Pajola e i 6 a testa di Momo Diouf e Marco Spissu. Bisogna però riportare sotto controllo le palle perse: già 8 fino a questo momento, oltre ai problemi nel contenere Doncic
Le statistiche di Doncic nel primo tempo
Primo tempo di grande difficoltà per gli azzurri, tramortiti da una prestazione irreale di Luka Doncic finora: 30 punti con 9/13 al tiro, di cui 5/5 da due e 4/8 da tre insieme a 8/9 ai liberi in 16:48 di totale dominio
FINE PRIMO TEMPO: ITALIA-SLOVENIA 40-50
20' - Difesa splendida di Niang su Doncic, ma finisce per commettere fallo toccando la mano dell'avversario. 2/2 dalla lunetta a 2.3 secondi dalla fine e Doncic è a quota 30 in un tempo
DIOUF SOPRA DONCIC!
20' - Bella tripla costruita per Nikolic uscendo dal timeout, poi Diouf si mangia Doncic in post basso e gli schiaccia in testa
L'ITALIA È IN PIEDI! -7
19' - Bella difesa di Niang su Doncic che sbaglia, poi tripla di Pajola in transizione che costringe la Slovenia al timeout a 1:14 dalla fine del primo tempo sul 45-38
Italia a -10
18' - Pajola fa 1/2 dalla lunetta sfruttando il bonus in cui sono finiti gli sloveni, poi una palla persa per parte. Sempre -10 per gli azzurri
Fontecchio ci tiene in piedi, Doncic macina liberi
17' - Edo Muric ci punisce dall'arco, Fontecchio risponde subito contro Nicolic. Poi Doncicc i prende d'infilata e si procura altri due liberi, ma solo uno a segno. 45-34
DUE TRIPLE PER GLI AZZURRI
17' - Segnano da tre Spissu e Fontecchio (che sale a quota 10), l'Italia ritorna a -10. Un affare visto come sta giocando Doncic finora
Doncic non si ferma più, Slovenia in totale controllo
16' - Altra tripla da fermo di Doncic contro Spissu per il nuovo +17 sloveno. Pajola risponde da tre, ma Doncic ne mette un'altra contro Fontecchio in controtempo. Non sbaglia più Doncic
Doncic torna e illumina immediatamente
15' - Doncic torna in campo subito e Radovic segna contro Pajola, poi Niang si prende una gran linea di fondo. Poi assist PAZZESCO di Doncic per Krampelj
FONTECCHIO CI TIENE IN PARTITA
14' - Fontecchio da tre! Timeout Slovenia e risveglio azzurri a 6:51 dalla fine del secondo quarto, tornando a -12 sul 32-20
Pajola ci riporta a -15
13' - Pajola recupera in difesa e va in lunetta per il -15, mentre Doncic torna in panchina leggermente zoppicante dopo un giro in spogliatoio
Fontecchio a segno
12' - Fallo in attacco di Stergar subito da Fontecchio, che poi segna dalla media distanza. 15-32
Slovenia a segno anche senza Doncic
11' - Gli azzurri segnano sul primo possesso, ma Prepelic punisce dall'arco nei minuti con Doncic fuori dal campo. 32-13
FINE PRIMO QUARTO: ITALIA-SLOVENIA 11-29
10' - Diouf a rimbalzo offensivo segna un canestro importante, poi Prepelic e Omic combinano per un canestro facile. Sull'ultimo possesso Ricci prova a essere aggressivo e regala due liberi a Doncic a 1.3 secondi dalla fine: due punti gratis per lui che sale a 22 punti. A fine primo quarto è Doncic-Italia 22-11, più 7 degli altri sloveni
Doncic da impazzire: altra tripla a segno
9' - DONCIC DA TRE SALE A QUOTA 20. Inizio irreale del 77, è a quota 20 punti sui 25 realizzati dalla Slovenia. Timeout azzurro a 1:23 dalla fine del primo quarto
Doncic onnipotente, anche il gioco da tre punti
9' - Doncic punta Gallinari e si procura un gioco da tre punti: inizio onnipotente dello sloveno
Altri due capolavori di Doncic
8' - Entra in campo Saliou Niang per Melli e Gallinari per Melli, ma Doncic segna subito altri due canestri per il 19-9
Tripla di Spissu, poi due liberi per Fontecchio
7' - Spissu ci sblocca dall'angolo al primo pallone toccato, poi in transizione Fontecchio si procura due tiri liberi: 2/2 per lui
Doncic fa il Doncic, +11 Slovenia
6' - Dentro Thompson per Spagnolo e Ricci per Diouf, si gioca per Fontecchio ma altra palla persa azzurra (quarta finora). Altro step back di Doncic da applausi e sono già 10 i suoi punti: 15-4
Doncic a segno, timeout azzurro
5' - Tripla per Doncic, che ora è entrato in ritmo. Timeout azzurro sul 12-4 per i nostri avversari a 5:10 dalla fine
Primo giro in lunetta per Doncic
5' - Diouf prende Doncic in marcatura a tutto campo, ma commette fallo su azione di tiro. 2/2 per lo sloveno, mentre l'attacco azzurro continua a faticare moltissimo
Slovenia avanti
4' - Tripla a segno per Hrovat dopo un'azione rocambolesca, primo vantaggio sloveno. 7-4
Primo gran canestro di Doncic
3' - Doncic a centro area segna un gran canestro per i primi due di serata, pareggiando sul 4-4
A segno entrambe le squadre
3' - L'Italia difensivamente cambia su tutto, in attacco si cerca il post basso dove Melli segna il canestro del 4-0. Krampelj sblocca i suoi a rimbalzo offensivo
Doncic sbaglia ancora, Spagnolo sblocca la partita
2' - Doncic sbaglia anche la seconda tripla, Diouf va sotto canestro a prendersi un fallo non in azione di tiro. Palleggio arresto e tiro di Spagnolo per i primi due punti azzurri
Si parte!
1' - Cominciata Italia-Slovenia: primo possesso azzurro e palla persa in attacco, dall'altra parte Doncic sbaglia il primo tiro
Il quintetto base per la Slovenia
Questi i primi cinque invece per la Slovenia: Doncic, Nikolic, Hrovat, Krampelj e Muric
Quintetto confermato per Pozzecco
Non cambia il suo quintetto base il Ct Pozzecco: Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli e Diouf
Manca pochissimo alla palla a due
Momento delle presentazioni delle squadre, poi inni nazionali e sarà il momento di cominciare l'ottavo di finale tra Italia e Slovenia
Le congratulazioni dell'Italbasket alle ragazze del volley
Attraverso un post sui social con l'abbraccio tra Julio Velasco e Gianmarco Pozzecco, l'Italbasket ha fatto i complimenti alle ragazze del volley per lo straordinario successo ai Mondiali in Thailandia, bissando l'oro olimpico dello scorso anno. TUTTO SUL SUCCESSO DELLE AZZURRE
I numeri eccezionali di Doncic
Luka Doncic ha chiuso la fase a gironi a 32.4 punti a partita: è la miglior media dai tempi di Galis e Petrovic a Eurobasket
In onda il pre-partita con Francesco Bonfardeci
Comincia l'avvicinamento di Sky Sport alla palla a due: in onda adesso su Sky Sport 24 il pre-partita condotto da Francesco Bonfardeci in compagnia di Andrea Meneghin
L'attesa a Riga per la palla a due
Nel collegamento di Gaia Accoto, inviata a Riga per Sky Sport, andiamo a vedere l'attesa per la sfida tra Italia e Slovenia valida per gli ottavi di finale a Eurobasket
Eurobasket, Italia-Slovenia alle 17.30
Benvenuti al liveblog che seguirà la partita dell’Italia agli ottavi di finale degli Europei di basket 2025. L’avversario di oggi è la Slovenia, con la palla a due prevista per le ore 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
La fase a gironi dell’Italia
Un inizio in salita, con la sconfitta all’esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, e poi le convincenti vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna che, prima dell’ultimo successo sui padroni di casa di Cipro, ha permesso agli azzurri di chiudere al secondo posto dietro proprio alla Grecia il Gruppo C
La fase a gironi della Slovenia
Se per l’Italia l’inizio di questo Eurobasket è stato complicato, per la Slovenia sono arrivate addirittura due sconfitte, prima contro la Polonia e quindi contro la Francia. Battendo in fila Belgio, Islanda e Israele, però, Luka Doncic e compagni sono riusciti a risalire posizioni nel Gruppo D per poi chiudere al terzo posto dietro proprio a Francia e Polonia
Come cambia l'offerta basket su Sky quest'anno
Melli: "La Slovenia non è solo Doncic"
Alla vigilia della sfida degli ottavi il capitano azzurro richiama tutti all'attenzione da dedicare a tutta la squadra avversaria, non solo alla stella Doncic. LE SUE PAROLE
Eurobasket, Melli: 'La Slovenia non è solo Doncic'
Slovenia, tutti per Luka e Luka per tutti
Klemen Prepelic e Aleksej Nikolic, sono loro, due veterani con alle spalle mille battaglie con la maglia della Slovenia, a rappresentare i punti fermi della squadra che gira attorno al talento unico e straripante di Doncic. Squadra che fin qui ha trovato in un altro veterano, Alen Omic, una presenza costante sotto canestro e a protezione del ferro
L’energia di Diouf sotto i tabelloni
L’altra grande e graditissima sorpresa in casa Italia a Eurobasket è stata rappresentata da Momo Diouf, grande protagonista nel pitturato con 10.2 punti e 5.2 rimbalzi di media a partita, ha dato agli azzurri una iniezione di energia e fisicità che è risultata del tutto essenziale per conquistare il secondo posto nel girone e che potrebbe essere altrettanto decisiva anche contro la Slovenia
Il ritorno di Saliou Ninag
È stato uno dei grandi protagonisti della prima fase di Eurobasket 2025, dove da esordiente assoluto Saliou Niang ha mandato a referto 9.8 punti e 4.3 rimbalzi di media a partita, l’azzurro dovrebbe aver superato il problema alla caviglia arrivato durante la penultima partita della fase a gruppi contro la Spagna e dovrebbe essere regolarmente in campo per la sfida alla Slovenia
Luka Doncic probabile MVP di Eurobasket
Era tra i protagonisti più attesi, se non addirittura il più atteso di tutto Eurobasket e fin qui Luka Doncic non ha affatto deluso. Per la stella dei Lakers fin qui 32.4 punti, 8.4 assist e 8 rimbalzi di media a partita e il ruolo, mai davvero in discussione, di leader assoluto della Slovenia
Pozzecco su Doncic: "Forte anche fisicamente"
Le parole del CT azzurro sulla stella della Slovenia alla vigilia degli ottavi di finale a Eurobasket. LE SUE PAROLE
Pozzecco: 'Doncic forte fisicamente, non si ferma'
Tutto il programma di Eurobasket
Oggi, già giocate Polonia-Bosnia e Francia-Georgia, dopo la sfida tra gli azzurri e la Slovenia toccherà a Grecia e Israele chiudere il quadro degli ottavi di Eurobasket 2025. EUROBASKET: IL PROGRAMMA DI OGGI
Le squadre già qualificate ai quarti
Turchia, Germania, Lituania e Finlandia hanno già conquistato ieri il loro posto tra le magnifiche otto di Eurobasket 2025 battendo rispettivamente Svezia, Portogallo, Lettonia e Serbia. Oggi, invece, alla lista delle qualificate si sono aggiunte Polonia e Georgia