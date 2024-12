Le vittorie consecutive in campionato salgono a nove, in quello che è un inizio di stagione a prescindere storico. Merito di un organico di primo livello (trascinato dal terzetto Lamb, Cale e Ford), di una difesa efficientissima e di un allenatore tra i più promettenti di tutto il panorama europeo. Il coach Galbiati: "Siamo un bel gruppo. Abbiamo tanto talento in campo e tanta alchimia fuori"