L'allenatore ex Bayern Monaco e Varese ha riportato i friulani in Serie A dopo 16 anni, al termine di una stagione dominata da gennaio in poi. Un allenatore ambizioso per una società ambiziosa, insieme fino al 2027 dopo il rinnovo appena firmato. E con l'intenzione di infiammare il pubblico di Udine anche nella massima serie. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider