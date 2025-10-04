La LBA non sarà solo una questione tra Milano e Bologna

Naturale che siano le due contendenti al titolo, per qualità e lunghezza del roster: il vero test per Olimpia e Virtus sarà il cammino in Eurolega. Si riparte dalle sorprese Trento e Brescia, che hanno cambiato entrambe guida tecnica ma che hanno preso due direzioni molto diverse. E poi Trapani, Venezia, Trieste e tutte le altre, ognuna con qualcosa da dire per la stagione al via da questa sera
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider