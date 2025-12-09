Torna la Serie A dopo la pausa, torna anche Basket Room Serie A con Giulia Cicchinè e Geri de Rosa. Il tema della seconda puntata è la 10^giornata di campionato, che si è aperta con due anticipi e le vittorie di Sassari e Brescia, che continua la corsa. Nel pomeriggio della domenica vincono Venezia e Milano, mentre il mondo del basket si è fermato per celebrare la carriera di Marco Belinelli