Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Mirza Alibegovic: ”A Udine per dimostrare di non essere 'solo' un giocatore di A2"

Chicca Macchi

Chicca Macchi
Ciamillo Castoria

Dopo la promozione centrata nella scorsa stagione, il capitano dell'Apu sta confermando di poter essere protagonista anche in massima serie. Un bel biglietto da visita per arrivare al meglio alla Final 8 di Coppa Italia. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ