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Cosa è cambiato nella stagione di Paolo Banchero

Dario Vismara
©Getty

Dopo un inizio difficile, un infortunio muscolare e un rapporto non semplice con l’allenatore, da quando è cominciato il 2026 il rendimento di Paolo Banchero è migliorato. E di pari passo anche quello degli Orlando Magic dopo la pausa per l’All-Star Game. Ma chi è il vero Paolo Banchero? Proviamo ad analizzare la sua strana annata finora

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