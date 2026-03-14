Cosa è cambiato nella stagione di Paolo Banchero

Dopo un inizio difficile, un infortunio muscolare e un rapporto non semplice con l’allenatore, da quando è cominciato il 2026 il rendimento di Paolo Banchero è migliorato. E di pari passo anche quello degli Orlando Magic dopo la pausa per l’All-Star Game. Ma chi è il vero Paolo Banchero? Proviamo ad analizzare la sua strana annata finora