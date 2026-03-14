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la storia

La Goiânia dimenticata: una MotoGP mai vista pronta a rinascere

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
@Foto Instagram Autodromodegoianaoficial

Feste in piscina, storie d'amore, concorsi di bellezza e indagini della polizia: questo era il Gran Premio del Brasile tra gli anni '80 e '90. Un'epoca molto diversa da quella di oggi, e non solo per le moto in pista

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