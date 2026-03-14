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Antonelli spiega la sua pole in Cina allo SkyPad: "Come ho alzato i giri"

Matteo Bobbi

La prima pole in carriera non si scorda mai. Insieme a Matteo Bobbi, Kimi Antonelli commenta allo SkyPad il primo posto dopo le qualifiche nel GP di Cina. Dalla gestione delle curve alla capacità di spingere, “ma senza strafare”. Il pilota Mercedes spiega tutto

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