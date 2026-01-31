Offerte Sky
Cinzia Zanotti, stanca di cliché: "Una coach non è una quota rosa"

Giulia Cicchinè

La scorsa estate avrebbe potuto accettare l'offerta della Germani Brescia al posto di Peppe Poeta, diventando la prima donna a sedere su una panchina di Serie A maschile. Ma per lei, continuare il suo lavoro con la Geas Sesto San Giovanni vale molto di più dei risultati: significa continuare a credere nel movimento femminile italiano. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

