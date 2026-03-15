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La storia romantica del Tasmania Berlino: la peggior squadra di sempre nel calcio

Marco Salami

Marco Salami

Da sessant'anni esatti detengono tutti i peggiori record dell'intera storia della Bundesliga. Nel 1965 vengono ripescati nel massimo campionato tedesco per ragioni geopolitiche mentre erano in vacanza, un po' come accadrà alla Danimarca nel 1992 (ma con un esito molto diverso). Al centesimo gol subìto i tifosi deposero una corona funebre dietro la porta. Oggi giocano nella quinta serie nazionale, ma sono primissimi in classifica e sognano la promozione

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