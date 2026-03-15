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la storia

Il legame tra Alex Zanardi e la Indy va oltre le vittorie

Biagio Maglienti

©Getty

Arrivato in Indy grazie al suo talento e a un aereo in ritardo, alla fine degli anni '90 Alex Zanardi ha scritto la storia di queste corse vincendo due titoli mondiali

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