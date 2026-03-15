il commento
Boga&Yildiz: la coppia del gol che non ti aspetti
L'ivoriano è arrivato a gennaio per fare il vice del numero 10 ma si sta rivelando il suo partner ideale. La vittoria contro l'Udinese è arrivata proprio grazie a loro due e ora la Juventus di Spalletti ha un motivo in più per credere nel quarto posto
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