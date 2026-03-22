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l'intervista

La vita triestina di Toscano-Anderson: "In Italia porto la mia NBA"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
@Foto Ciamillo Castoria

Dalla NBA alla Serie A, dai Golden State Warriors alla Pallacanestro Trieste, tra l'orgoglio per le sue origini e la sua fondazione. Il messicano si sta ritagliando un ruolo come uno dei migliori giocatori di tutto il campionato: "Qui per dare il mio contributo. Fallimento? Non conosco la parola…"

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