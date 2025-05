"Provincia Paradiso": la storia del Verona campione nel 1985

Il nuovo capitolo de “L’Uomo della Domenica”, la Produzione Originale Sky Sport firmata da Giorgio Porrà (disponibile on demand su Sky), è dedicato alla storica impresa dell'Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli: una squadra che già nel 1985 seppe aprire la pista all'idea di calcio sostenibile, con tanti protagonisti di una rivoluzione che era nata in silenzio ma che resterà davvero per sempre