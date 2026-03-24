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l'intervista

Carl Wheatle: "L'Italia mi ha cambiato la vita. Però in Uk il basket è in crescita"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè

L'amore e la gratitudine per l'Italia, la crescita del basket nel Regno Unito, l'amicizia con Quinn Ellis e... 'God save the King'. L'ala della Reyer si racconta a tutto tondo: la sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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