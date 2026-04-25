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Napoli si riscatta: Doyle cambia passo nel 3° quarto, Trento va ko 84-74

Serie A

A Napoli, in una sfida che vale la possibilità di tenere in vista il traguardo playoff, sono gli ospiti a partire meglio, e anche se Trento ci mette 4 minuti a segnare il primo canestro della partita all’intervallo lungo è avanti 37-30. Nel 3° quarto, però, i padroni di casa piazzano un parziale micidiale di 24-0 e, trascinati prima di tutto da un Milton Doyle in grande serata, conducono fino alla fine e ottengono una vittoria che tiene ancora in vista il traguardo dei playoff

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La partenza della sfida tra Napoli Trento, che vale la possibilità di tenere in vista il traguardo dei playoff, inizia nel segno dei padroni di casa, che piazzano subito un 5-0. Il primo canestro trentino arriva addirittura dopo 4 minuti, la da lì in poi gli ospiti entrano in ritmo e al termine del 1° quarto sono in vantaggio 17-10Napoli torna in campo con tutt’altro atteggiamento nel 2° quarto, recuperando e rifacendosi sotto sul 18-19 e Trento chiama per forza time out. Coach Massimo Cancellieri riesce a dare la scossa ai suoi, che vanno all’intervallo lungo avanti 37-30. Dagli spogliatoi esce decisamente meglio Napoli, che dopo 3 minuti nel 3° quarto sorpassa 40-39 con il canestro in appoggio di Milton Doyle e Trento è costretta di nuovo al time out. Stavolta, però, i padroni di casa non si fermano, estendono il loro devastante parziale a 24-0 e in vista del 4° quarto il punteggio dice 59-45Trento prova a non mollare, inaugura l’ultimo quarto con un parziale di 5-0, ma la distanza tra le due squadre è ormai troppo consistente e Napoli riesce a gestirla fino alla fine, ottenendo una vittoria che tiene ancora aperta la porta verso i playoff gli uomini di coach Jasmin Repesa.

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata di LBA in attesa del big match tra Venezia e Olimpia Milano (diretta su Sky Sport Basket domenica 26 aprile alle 16). Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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