A Napoli, in una sfida che vale la possibilità di tenere in vista il traguardo playoff, sono gli ospiti a partire meglio, e anche se Trento ci mette 4 minuti a segnare il primo canestro della partita all’intervallo lungo è avanti 37-30. Nel 3° quarto, però, i padroni di casa piazzano un parziale micidiale di 24-0 e, trascinati prima di tutto da un Milton Doyle in grande serata, conducono fino alla fine e ottengono una vittoria che tiene ancora in vista il traguardo dei playoff

La partenza della sfida tra Napoli e Trento, che vale la possibilità di tenere in vista il traguardo dei playoff, inizia nel segno dei padroni di casa, che piazzano subito un 5-0. Il primo canestro trentino arriva addirittura dopo 4 minuti, la da lì in poi gli ospiti entrano in ritmo e al termine del 1° quarto sono in vantaggio 17-10. Napoli torna in campo con tutt’altro atteggiamento nel 2° quarto, recuperando e rifacendosi sotto sul 18-19 e Trento chiama per forza time out. Coach Massimo Cancellieri riesce a dare la scossa ai suoi, che vanno all’intervallo lungo avanti 37-30. Dagli spogliatoi esce decisamente meglio Napoli, che dopo 3 minuti nel 3° quarto sorpassa 40-39 con il canestro in appoggio di Milton Doyle e Trento è costretta di nuovo al time out. Stavolta, però, i padroni di casa non si fermano, estendono il loro devastante parziale a 24-0 e in vista del 4° quarto il punteggio dice 59-45. Trento prova a non mollare, inaugura l’ultimo quarto con un parziale di 5-0, ma la distanza tra le due squadre è ormai troppo consistente e Napoli riesce a gestirla fino alla fine, ottenendo una vittoria che tiene ancora aperta la porta verso i playoff gli uomini di coach Jasmin Repesa.