Tessitori è pronto alla sfida scudetto: "Andremo a Milano con il coltello tra i denti"

È stato grande protagonista della semifinale in cui Venezia ha eliminato la Virtus Bologna campione d’Italia in carica e ora Amedeo Tessitori non si vuole fermare. Il centro azzurro, ormai punto fermo imprescindibile per coach Neven Spahija, intervistato dal Gazzettino di Venezia ha infatti confermato come la squadra non abbia alcuna intenzione di fermarsi e anzi andrà a Milano con tanta voglia di dare battaglia

Protagonista assoluto, trascinatore e leader emotivo: questi playoff, e la semifinale con la Virtus in particolare, hanno incoronato Amedeo Tessitori come uno dei personaggi chiave della cavalcata che ha portato Venezia di nuovo in finale. E il centro azzurro, in vista della sfida all’Olimpia in cui ci sarà in palio lo scudetto, ha raccontato al Gazzettino di Venezia le sue sensazioni, partendo dalla felicità dopo gara-4 vinta su Bologna. “Tanta, ma davvero tanta felicità per un traguardo che tutti qui si meritavano per il lavoro svolto” sottolinea Tessitori, per poi rivelare quello che secondo lui è il segreto di questa Reyer, “abbiamo uno spogliatoio molto unito, abbiamo tutti legato parecchio”.