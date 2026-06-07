Il coach 90enne Dan Peterson ha analizzato il successo di Venezia nella serie contro la Virtus Bologna con una grande rimonta nel quarto periodo di gara-4 e ha presentato la serie di finale Scudetto contro Milano. "Venezia ha raggiunto l'apice della forma nel momento più importante, Milano non può prendere sotto gamba questo impegno. Amedeo Tessitori è un giocatore che fa la differenza: sarà una bella finale"

Il leggendario coach Dan Peterson continua a seguire con grandissima attenzione i playoff della Serie A di basket, analizzando la semifinale conclusa con il successo della Reyer Venezia eliminando i campioni d’Italia della Virtus Bologna e tornando in finale Scudetto a 7 anni di distanza dall’ultima volta: "Venezia ha avuto veramente la determinazione per vincere e ha raggiunto l'apice della forma nel momento più importante" ha detto Peterson. "Ha vinto due serie non facili, la prima contro Tortona per 3-2 facendo valere il fattore campo, e poi contro la Virtus in cui hanno rovesciato il fattore campo vincendo a Bologna. Anche in gara-4 hanno rimontato da -12 alla fine del terzo quarto, vincendo 33 a 14 nel quarto periodo: è una cosa molto difficile per una squadra di casa, perché se tu sei sotto i tifosi trasmettono paura e ansia alla squadra, invece Venezia ha superato anche questo".