Serie A Basket, la finale è Milano-Venezia

La finale Scudetto della stagione 2025-26 vedrà affrontarsi l'Olimpia Milano di coach Peppe Poeta e la Reyer Venezia di Neven Spahija. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e al quarto posto in regular season, si affronteranno a partire da giovedì 11 giugno alle 20 sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW per una serie da non perdere

Saranno Olimpia Milano e Reyer Venezia ad affrontarsi nella finale Scudetto a partire da giovedì 11 giugno, con una serie tutta da vivere sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica durante la regular season, hanno sovvertito il fattore campo vincendo le proprie semifinali contro la Germani Brescia e contro i campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna, arrivando così in finale. L’Olimpia torna all’atto conclusivo della stagione dopo aver mancato le finali dello scorso anno, cercando quello che sarebbe il 32° titolo della sua storia; per Venezia invece è un ritorno in finale a sette anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2019 vinsero il loro quarto titolo italiano in finale contro Sassari in gara-7.