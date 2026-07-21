SPQR Roma: per la panchina spunta Dwayne Casey

Dagli Stati Uniti arriva la voce che Dwayne Casey è un candidato per la panchina della SPQR Roma, il club di proprietà di Luka Doncic e Donn Nelson. Il coach 69enne ha guidato Minnesota, Toronto e Detroit in NBA, e dal 2023 è nella dirigenza dei Pistons: nel 2018 è stato allenatore dell’anno alla guida dei Raptors

Prosegue la ricerca dell’allenatore da parte della SPQR Roma, il club di proprietà di Luka Doncic e di Donn Nelson che giocherà nel prossimo campionato di Serie A dopo aver rilevato il diritto di Cremona, e parteciperà anche all’EuroCup. L’ultimo nome per la panchina arriva direttamente dagli Stati Uniti e si tratta di Dwayne Casey.

A riportare la voce è l’insider Marc Stein secondo cui Casey, 69 anni, potrebbe lasciare il suo ruolo di consulente nella dirigenza dei Detroit Pistons per diventare appunto il nuovo coach della formazione capitolina, che tra l’altro ambisce a partecipare a NBA Europe nella stagione 2027-28. Tra i candidati per diventare coach della SPQR Roma ci sarebbero anche Igor Milicic, croato-polacco passato da Napoli, e il greco Ioannis Sfairopoulos, ex Stella Rossa, Maccabi e Olympiacos, ma l’eventuale ingaggio di Casey darebbe certamente al club una forte impronta americana.

Dwayne Casey allena dal 1979, per 11 anni è stato assistente ai Seattle Sonics e sempre da assistente ha vinto il titolo coi Dallas Mavericks nel 2011. Da capo allenatore ha diretto Minnesota, i Toronto Raptors dal 2011 al 2018 con cui ha vinto il premio di Coach of the Year proprio nel 2018, infine Detroit dal 2018 al 2023, dopo di che è entrato nel front office della franchigia di Tom Gores.