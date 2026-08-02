Italia-Slovenia agli Europei di basket U18: il risultato LIVE su Sky Sport
Appuntamento con la storia per l'Italia agli Europei U18. Gli Azzurri di coach Marco Sodini tornano a giocarsi la medaglia d'oro 34 anni dopo l'ultima volta. Di fronte ci sarà la Slovenia, trascinata del prospetto NBA al Draft 2027 Stefan Joksimovic. La finale è in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) a partire dalle 20.30 con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna
ITALIA-SLOVENIA: LA FINALE DELL'EUROPEO U18 IN DIRETTA SU SKY SPORT
in evidenza
Joksimovic costringe gli azzurri al time out
Italia-Slovenia 8-15 (5'). Joksimovic segna il primo canestro della sua partita, subendo anche fallo e costringendo la panchina azzurra a chiamare time out
Ciperle prova a lanciare la Slovenia
Italia-Slovenia 6-13 (4'). Ciperle protagonista per la Slovenia, che tenta la prima fuga della partita
Inizio complicato per l'Italia
Italia-Slovenia 4-8 (2'). Inizio non semplice per gli azzurri, che subiscono la fisicità degli sloveni
Il quintetto dell'Italia
Il quintetto della Slovenia
Eseguiti gli inni nazionali: tutto pronto per la palla a due
Eseguiti i due inni nazionali di Slovenia e Italia, ora è davvero il momento della finalissima dell'Europeo U18
Grande clima alla BTS Arena di Trento
È il momento della presentazione delle due squadre in una BTS Arena che accoglie l'atto finale dell'Europeo U18 e proverà a spingere gli azzurri verso la vittoria
La Francia batte la Spagna e conquista il terzo posto
Nella finale per il 3° posto vittoria della Francia, che dopo essere stata beffata dagli azzurri in semifinale batte la Spagna 74-69 trascinata da Hugo Yimga (16 punti)
Dove giocano i 12 Azzurri di coach Sodini
- Playmaker: Federico Cattapan (Trento U19), Anthony Livingston (Texas University), Edoardo Di Meo (Derthona U19)
- Guardie: Federico Bottelli (Derthona U19), Cheick Niang (Trento), Werther Bellinaso (Derthona U19), Vittorio Triggiani (Trento U19)
- Ali: Amir Charfi (College Basketball), Antonio Barra (Trento U19)
- Centri: Gabriele Lastella (College Basketball), Thomas Acunzo (Cantù U19), Pablo Abreu (Reggio Emilia U19)
Joksimovic già protagonista in Italia-Slovenia… dei grandi
L'esterno classe 2008, in forza al Baskonia di Paolo Galbiati e fresco MVP all'adidas Eurocamp di Treviso, ha firmato in occasione dell’amichevole di Celje tra Slovenia e Italia una giocata clamorosa, chiudendo un coast-to-coast con una tremenda schiacciata di mano destra, lui che è mancino
Che schiacciata di Joksimovic! Sarà al Draft NBAVai al contenuto
Slovenia trascinata da Stefan Joksimovic
Stefan è un talento diciassettenne considerato la potenziale prossima grande stella della Slovenia e una delle migliori scelte per il Draft NBA del 2027. Sfruttando la sua taglia, l'aggressività e la mentalità semplice ed efficace, Joksimovic sta trascinando la sua nazionale agli Europei Under 18, dimostrandosi un leader sia in attacco (grazie a ottime percentuali al tiro e penetrazioni) sia con una difesa molto versatile.
L’albo d’oro della competizione
- 2025 Spagna
- 2024 Germania
- 2023 Serbia
- 2022 Spagna
- 2019 Spagna
- 2018 Serbia
- 2017 Serbia
- 2016 Francia
- 2015 Grecia
- 2014 Turchia
Il percorso della Slovenia fino alla finale
Inserita nel gruppo C, la Slovenia è passata alla fase finale da seconda nel girone dopo aver battuto Bulgaria (88-66) e perdendo contro la Germania (98-88). Gli sloveni sono stati bravi poi a superare la Lettonia agli ottavi (86-76), Israele ai quarti (87-95) e la Spagna in semifinale (90-71). Ora l’ultimo ostacolo verso la medaglia d’oro è l’Italia.
La storia dell’Italia agli Europei U18
Il bilancio dell’Italia nella storia degli Europei Under 18 conta un bottino di 14 medaglie: 1 Oro, 4 Argenti e 9 Bronzi. Il momento più alto della storia azzurra risale al 1990, sul parquet di Groningen ed Emmen. In quattro occasioni l’Italia ha sfiorato il gradino più alto del podio, dovendosi accontentare della medaglia d’argento (1972, 1984, 1988, 1992). Quattro i bronzi consecutivi nel 1964, 1966, 1968 e 1970, seguiti da quello del 1974, poi gli Azzurri sono tornati sul terzo gradino del podio nel 1986, nel 2005 e nel 2016. L’anno scorso a Belgrado, il Bronzo vinto dalla squadra allenata da coach Sodini.
Una magia di Di Meo regala agli Azzurri la finale
Una magia di Edoardo Di Meo a 80 centesimi dalla fine dell’overtime ha deciso la semifinale dell’Europeo Under 18. Francia sconfitta 80-77 al termine di 45 minuti memorabili, entusiasmanti, nel corso dei quali gli Azzurri sono anche scivolati a -14 nel quarto periodo e poi hanno trovato la forza di reagire con un break di 15-1.
Il percorso dell’Italia fino alla finale
Inserita nel gruppo D, l’Italia è passata alla fase finale da seconda nel girone dopo aver battuto Estonia (84-69) e Lettonia (89-67) perdendo contro la Spagna (68-61). Gli Azzurri sono stati bravi poi a superare la Lituania agli ottavi (83-71), la Turchia ai quarti (59-76) e la Francia in semifinale (80-77 d.t.s.). Ora l’ultimo ostacolo verso la medaglia d’oro è la Slovenia.
Azzurri in finale 34 anni dopo l’ultima volta
Gli Azzurrini di coach Marco Sodini sono stati capaci di ritornare a giocarsi la medaglia d'oro all'Europeo di categoria 34 anni dopo l'ultima volta. Cheick Niang e compagni e proveranno a scrivere una pagina di storia del basket giovanile italiano (visto che l'unico successo continentale azzurro per la categoria U18 risale all'edizione del 1990).
Italia-Slovenia live su Sky Sport
La finale dell'Europeo U18 alla BTS Arena di Trento tra Italia e Slovenia verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) con telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna.