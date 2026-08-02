Stefan è un talento diciassettenne considerato la potenziale prossima grande stella della Slovenia e una delle migliori scelte per il Draft NBA del 2027. Sfruttando la sua taglia, l'aggressività e la mentalità semplice ed efficace, Joksimovic sta trascinando la sua nazionale agli Europei Under 18, dimostrandosi un leader sia in attacco (grazie a ottime percentuali al tiro e penetrazioni) sia con una difesa molto versatile.