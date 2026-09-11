L'infortunio capitato a Jabari Rice in amichevole ha obbligato Venezia a tornare subito sul mercato ed ecco che il club vice campione d’Italia ha ufficializzato l’ingaggio di Erick Green, esperta guardia classe 1991 che in Italia ha vestito le maglie di Montepaschi Siena, Treviso, Napoli e, nell'ultima stagione, Cantù

Venezia correi ai ripari dopo l’infortunio a Jabari Rice e interviene immediatamente sul mercato per aggiungere un realizzatore in vista dell’inizio di stagione con Supercoppa, campionato e Eurocup. Ecco che l’Umana Reyer ufficializza l’ingaggio di Erick Green, esperta guardia americana classe 1991 che in Italia ha vestito le maglie di Montepaschi Siena, Treviso, Napoli e, nell'ultima stagione, Cantù.

Le parole del presidente Federico Casarin: "L’arrivo di Erick Green dimostra ancora una volta quanto la Proprietà creda e investa in un’Umana Reyer forte, ambiziosa e simbolo del nostro territorio. Di fronte all'infortunio capitato a Rice nell'ultimo test, siamo stati tempestivi nel riaffacciarci immediatamente sul mercato e ci siamo assicurati un profilo di grande valore che non ha bisogno di presentazioni. Erick va a rafforzare un roster già competitivo e determinato, confermando la volontà del Club di essere protagonista e di regalare grandi soddisfazioni a tutti i nostri sostenitori".

Jabari Rice, che si è procurato una frattura composta del quinto metatarso, ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane.