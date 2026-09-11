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Stati Uniti, Angel Reese: "Contro l'Italia abbiamo avuto momenti difficili". VIDEO

Basket

Dopo lo spavento contro l’Italia nel girone, gli Stati Uniti travolgono l’Ungheria e arrivano in semifinale ai Mondiali femminili di Berlino. Una delle giovani stelle americane, Angel Reese, ai microfoni di Sky ha parlato della crescita della squadra durante il torneo: "Penso sia solo la mentalità, vogliamo essere migliori ogni partita, essere fantastici al momento giusto"

Team USA travolge l’Ungheria nei quarti del Mondiale femminile di Berlino e in semifinale sabato sfiderà la Spagna. La formazione americana, grande favorita per la medaglia d’oro, si è messa alle spalle lo spavento contro l’Italia di Capobianco e ora punta dritta al quinto titolo consecutivo.

 

Di questo, e non solo, ha parlato Angel Reese al microfono di Giulia Cicchiné per Sky Sport: "Penso sia solo la mentalità, vogliamo essere migliori ogni partita, essere fantastici al momento giusto e arrivando alla semifinale sappiamo di aver avuto momenti difficili contro l’Italia, e certo, non sarà sempre bellissimo ma finché vinciamo, mi sta bene così".

 

La stella delle Atlanta Dream ha parlato anche del gruppo: "Non lo so, abbiamo diversi gruppi in squadra, ci sono le “Giovani e cariche a mille”, Paige dice che abbiamo “le zie”, abbiamo le “vecchiette veterane”, siamo un gruppo divertente, con tante caratteristiche diverse, è davvero divertente".

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