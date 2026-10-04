Virtus Bologna-Maxima Roma in diretta TV su Sky

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Virtus Bologna-Maxima Roma di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now: orari

Serie A

Debutto casalingo in campionato per la Virtus Bologna che al PalaDozza ospita la Maxima Roma per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Alex Mumbru vuole bissare il successo di Varese e proseguire nel momento positivo dopo il colpaccio contro l’Olympiacos in Eurolega: di fronte i capitolini di Matteo Cotelli, reduci dal primo storico successo in Eurocup contro il Cluj-Napoca. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi

A meno di 72 ore dal trionfo contro l’Olympiacos in Eurolega, griffato dalla tripla allo scadere di Marcus Carr, il PalaDozza tiene a battesimo l’esordio casalingo in campionato della Virtus Costa Bologna che ospita la Maxima Roma per la seconda giornata di Serie A. I bianconeri di Alex Mumbrù hanno vinto a Varese domenica scorsa, poi hanno fatto 1-1 nel doppio turno europeo: prima la sconfitta allo scadere al Forum contro Milano, poi il già citato successo contro i Reds. Di fronte i capitolini di Matteo Cotelli che hanno steccato nella prima di campionato contro Napoli al PalaEur ma bravi a rifarsi nel debutto europeo, dove hanno asfaltato 89-55 i romeni del Cluj-Napoca al PalaTiziano in Eurocup. Le due squadre si sono già viste in amichevole a metà settembre sempre al PalaDozza, col successo 97-80 dei bianconeri. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi

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