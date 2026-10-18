Spissu inventa, White si prende tutto: ferro e canestro per la super schiacciata. VIDEO

Azione spettacolare di Napoli nel big match di mezzogiorno contro Milano. Marco Spissu trova Jack White con un assist in corsa perfetto e il lungo salta quasi indisturbato e chiude con la schiacciata che fa esultare tutta la Alcott Arena
Azione spettacolare di Napoli nel big match di mezzogiorno contro Milano. Marco Spissu trova Jack White con un assist in corsa perfetto e il lungo salta quasi indisturbato e chiude con la schiacciata che fa esultare tutta la Alcott Arena
Nel big match che inaugura la domenica di basket è Napoli a partire meglio, andando subito avanti...
Trento e Varese sono al momento appaiate in classifica con lo stesso record, due vittorie e una...
Alla quarta gara in sette giorni, Milano vince sul campo dell’imbattuta Napoli nell’anticipo di...
Presente alla Alcott Arena per la sfida tra Napoli e Milano, il CT dell'Italbasket Andea...
Azione spettacolare di Napoli nel big match di mezzogiorno contro Milano. Marco Spissu trova Jack...