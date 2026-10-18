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Spissu inventa, White si prende tutto: ferro e canestro per la super schiacciata. VIDEO

Serie A

Azione spettacolare di Napoli nel big match di mezzogiorno contro Milano. Marco Spissu trova Jack White con un assist in corsa perfetto e il lungo salta quasi indisturbato e chiude con la schiacciata che fa esultare tutta la Alcott Arena

NAPOLI-OLIMPIA MILANO: IL RACCONTO DELLA PARTITA

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