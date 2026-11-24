L'Olimpia Milano domina per tre quarti sul campo dell’ASVEL, ma rischia tantissimo nel quarto periodo facendosi quasi rimontare tutto il vantaggio da +26 a +2. La freddezza ai liberi aiuta però la squadra di coach Ramondino (in sostituzione di Luca Banchi impegnato con la nazionale) a vincere per la prima volta in trasferta in questa Eurolega, conquistando il terzo successo consecutivo
LDLC ASVEL Villeurbanne-Armani Olimpia Milano 91-95 (24-24, 19-34, 15-24, 33-13)
- LDLC ASVEL Villeurbanne: Dada 8, Washington Jr 19, Mills 11, Massa 4, Jackson 0, Dossou-Yovo 5, Gach 14, Bolomboy 6, Besson 6, Waters 4, Sestina 5, Crowder 9
- Miglior rimbalzista: Washington Jr 6
- Miglior assistman: Waters 5
- Armani Olimpia Milano: Burnell 7, Cole 17, Wright 29, Diop 5, Tonut 0, Thompson 9, Ricci 8, Flaccadori 0, Hall 5, Guduric 12, Mathews 3, Akele 0
- Miglior rimbalzista: Wright 8
- Miglior assistman: Thompson 6