In Qatar per il Gp di Formula 1, l'ex Nba e Olimpia ha parlato della nazionale di Banchi, impegnata stasera (diretta Sky Sport Basket dalle 20) con la Turchia: "Siamo messi bene, la qualificazione ai mondiali è vicina". Quindi i complimenti al campione del mondo di F1 ("Kimi è già un modello") e un pensiero sul ritiro annunciato da Federica Brignone: "Una scelta difficile per lei, è stata ispirazione per tutti, non solo per lo sci". Nel VIDEO l'intervista da Losail di Mara Sangiorgio

ITALIA-TURCHIA STASERA SU SKY