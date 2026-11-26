L'Italia di Luca Banchi affronta la Turchia a Roma per continuare la finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027. Al PalaEur la nazionale azzurra cercherà un successo cruciale contro l'unica nazionale già qualificata ai Mondiali. Palla a due alle 20 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita in compagnia di Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa e le interviste di Gaia Accoto

Dopo le due sconfitte estive contro Bosnia e Serbia, l'Italia di Luca Banchi riparte nel secondo girone di qualificazione ai Mondiali 2027 ospitando la Turchia al PalaEur di Roma. Prima nel girone J con otto vittorie su otto, la Turchia è la prima Nazionale al mondo ad essere già qualificata alla competizione iridata che si giocherà l’anno prossimo a Doha dal 27 agosto al 12 settembre. La squadra allenata da coach Ataman può contare su Malachi Flynn , playmaker del Bahcesehir primo nel gruppo D di Eurocup, senza dimenticare i vari Sanli e Korkmaz. Coach Banchi invece ha scelto Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Francesco Ferrari, Guglielmo Caruso, Mirza Alibegovic (al suo debutto in nazionale), Giovanni Veronesi, John Petrucelli, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Momo Diouf e Stefano Tonut come 12 giocatori per cercare una vittoria che sarebbe cruciale per i destini della squadra.

La programmazione su Sky Sport

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Tutti gli appuntamenti degli azzurri saranno accompagnati da studi pre e postpartita condotti da Giulia Cicchinè insieme a Matteo Soragna e Geri De Rosa. Le interviste e gli approfondimenti saranno invece curati da Gaia Accoto, inviata a bordocampo. Dopo la sfida con la Turchia, l'Italia affronterà la Serbia domenica alle 19 sempre in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

Nella Casa dello Sport anche le migliori sfide degli altri gironi. Si parte giovedì 26 novembre alle 17.30 con Lituania-Serbia, su Sky Sport Basket e Sky Sport 258. Venerdì 27, due i match in programma: alle 20 Slovenia-Finlandia su Sky Sport Basket, alle 20.45 Polonia-Croazia su Sky Sport Mix. Domenica 29 spazio a Bosnia Erzegovina-Lituania, alle 18 su Sky Sport Mix. A chiudere il programma, lunedì 30 novembre, saranno Ungheria-Slovenia alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e Francia-Svezia, alle 20.30 su Sky Sport Basket.